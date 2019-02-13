Єврокомісія внесла Саудівську Аравію до чорного списку "брудних грошей"

Європейська комісія затвердила "чорний список" із 23 країн з-за меж ЄС включно із Саудівською Аравією, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Про це ідеться на сайті Європейської комісії у середу.

"Метою цього списку є захистити фінансову систему ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму", - повідомили у Європейській комісії.

Список ЄС до тепер складався з 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею.

Тепер до нього додали і Саудівську Аравію. Ця новина надійшла на тлі посилення міжнародного тиску на королівство після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі 2 жовтня.

Також у список додали Панаму і Американські Віргінські острови.

За словами єврокомісара з питань юстиції Вери Юрової, список буде використано для підвищення перевірок і під час розслідувань фінансових операцій з цими країнами, щоб виявити будь-які підозрі грошові потоки.

"Ми встановили найсильніші стандарти боротьби з відмиванням грошей у світі, але ми повинні переконатися, що "брудні гроші" з інших країн не надходять до нашої фінансової системи", - заявила Юрова.

Комісія зробила висновок, що ці 23 країни мають стратегічні недоліки в своїх режимах протидії відмивання грошей та фінансуванню тероризму.

Протягом наступних тижнів Європейський парламент і держави-члени повинні затвердити список.

Європейська правда