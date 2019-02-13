США та ЄС близькі до погодження "азовських" санкцій проти Росії — FT

Сполучені Штати і ЄС майже завершили процес узгодження пакету нових санкцій проти РФ, які будуть запроваджені через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

"Західні країни наблизились до узгодження ряду нових санкцій проти РФ у скоординованих зусиллях, спрямованих на покарання Москви за її агресію проти України в Азовському морі", - йдеться у статті.

За інформацією газети, обмеження можуть бути запроваджені у найближчі 2 місяці проти компаній і фізичних осіб, пов'язаних з нападом на українські кораблі і захопленням їхніх екіпажів.

Зазначається, що 18 лютого голови дипломатичних відомств країн ЄС повинні будуть обговорити питання про запровадження нових санкцій.

Як повідомляє телеканал Sky News з посиланням на джерела, Брюссель і Вашингтон планують скоординувати свої дії для того, щоб посилити тиск на режим президента РФ Володимира Путіна.

Після повідомлень про можливі санкції щодо Росії на торгах Московської фондової біржі різко подешевшав рубль. Протягом 10 хвилин російська валюта втратила 46 копійок до долара і 66 копійок до євро.

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Нагадаємо:

У січні екс-посол США в Україні, директор "Атлантичної ради" (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що через 2-3 місяці "ми побачимо, що США надають зброю Києву й оголосять про нові санкції проти РФ" у зв'язку з агресією у Керченській протоці.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.

Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів".

Згодом українських моряків з Сімферополя відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.

Українська правда