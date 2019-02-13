Ефективне порівняння цін та умов ОСАГО (рос)

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C 2018 года появилась возможность оформлять полис обязательного страхования ОСАГО в онлайн-режиме. Таким образом, клиенты избавлены от решения множества "бумажных" вопросов.

Отличным помощником в подборе ОСАГО станет независимый банковский информационный ресурс Hotline.finance. Сервис помогает сравнить предложения от ведущих компаний и выбрать лучший вариант, учитывая общие пожелания и бюджет.

Страхование стало важной составляющей для жителей мегаполисов.

Приобретение ОСАГО для каждого автомобилиста предписано законодательством Украины и является обязательным условием при эксплуатации авто.

Но именно за водителем остается право самостоятельного выбора выгодной страховки.

Назвать конкретную стоимость полиса ОСАГО невозможно, потому как для каждого случая она индивидуальна. Факторов, влияющие на формирования цены, несколько:

год выпуска и город регистрации автомобиля;

тип ТС (легковой автомобиль, грузовая машина, прицеп, мотоцикл);

стаж водителя (если стаж менее 3-х лет, стоимость выше);

наличие льгот.

Какие аспекты необходимо учитывать при выборе ОСАГО:

1. Оптимальное сочетание цены и качества услуг. Сэкономив на хорошем страховом полисе, можно в дальнейшем понести серьезные убытки. Первое, на что необходимо обращать внимание - предоставляемые опции. Часто фирмы завлекают клиентов приятными "фишками". Например, круглосуточная поддержка, подвоз топлива, услуги эвакуатора.

2. Прямое урегулирование. Опция позволяет застрахованному, в случае возникновения ДТП, вести диалог со своей страховой компанией, а не с компанией виновника аварии.

3. Наличие франшизы. Это часть суммы ущерба, которую владелец покрывает самостоятельно. Зачастую она составляет 0, 500 или 1000 грн. Безусловно, самым выгодным для водителя является первый вариант. Цена полиса без франшизы не намного выше, однако качество страховки - выше.

4. Льготные условия. Согласно украинскому законодательству, определенные категории могут рассчитывать на льготы при покупке полиса. К ним относятся: участники военных действий, пенсионеры, инвалиды. Если есть возможность сэкономить, почему бы не воспользоваться ею?

Зачем сравнивать разные страховые компании?

Оформление ОСАГО не должно быть импульсивным решением. Прежде чем заручится сотрудничеством с конкретной организацией, стоит проверить предложения от других компаний.

Выбирая страховщика, стоит обращать внимание на следующие параметры:

процент успешно урегулированных страховых случаев;

соотношение жалоб и положительных отзывов клиентов;

показатель уровня выплат;

Hotline.finance помогает с выбором "автоцивилки". Оформить полис ОСАГО можно всего за несколько минут.

При этом необходимость в посещении отделения страховой отсутствует - действующий полис высылается на e-mail. Документ будет всегда под рукой в смартфоне.

Многие пользователи уже используют именно такой способ приобретения ОСАГО, сохраняя при этом и время, и деньги. Оформление страхового полиса является простой и доступной процедурой для каждого.