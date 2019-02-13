Etg.ua підготував інфраструктуру для купівлі газу онлайн

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Незалежний провайдер енергії компанія ETG.UA підготувала свою інфраструктуру для можливості покупки газу в режимі онлайн. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на сайті компанії почав роботу електронний кабінет користувача, в якому можна укладати договір в онлайн режимі, розраховуватися за газ онлайн, і вести весь документообіг в електронному вигляді.

При цьому, всі традиційні варіанти комунікації між постачальником газу і підприємством залишаються в силі.

Споживач може зателефонувати в контакт-центр, в регіональний офіс, відправити електронний лист, а також увійти в особистий кабінет і самостійно оформити заявку там.

"З моменту, коли у нас було кілька сотень споживачів і до декількох тисяч станом на сьогодні, ми не збільшили штат центрального офісу. У зв'язку з цим, для нас стало важливим мати можливість електронного обміну документами зі споживачами за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). А також особливо важливим – мати можливість продавати газ в режимі онлайн", – говорить CEO компанії ETG.UA Володимир Шведкий.

За словами Шведкого, компанія серйозно ставиться до IT-розробок та діджиталізації.

У поточному році ETG.UA планує запровадити рекомендації по кількості газу, що закуповується, з огляду на всю попередню історію його споживання клієнтом: графіки, які будуть показувати динаміку споживання, ціни і так далі.

"Завдяки інноваційному підходу, ми плануємо переходити в площину енергоефективності з точки зору рекомендацій, як можна заощадити і правильно запланувати свої витрати на майбутні періоди. Підключити повідомлення, що, наприклад, йде похолодання на наступному тижні, тому рекомендуємо скоригувати ваші ліміти у зв'язку зі зміною погоди і збільшенням споживання ресурсу", – підкреслює Шведкий.

За словами СЕО енергетичного провайдера ETG.UA, акумуляція історії цих даних дозволить клієнтам компанії будувати прогнози, допоможе більш ретельно планувати бюджет і, як результат, бути більш енергоефективними.

Довідка про компанію: Компанія ETG.UA (https://etg.com.ua) є українським незалежним провайдером енергії з 2015 року.

Компанія спеціалізується на постачанні природного газу та електроенергії для середнього та малого бізнесу.

На поточний момент ETG.UA налічує понад 2100 клієнтів по всій Україні, для яких діють центри обслуговування споживачів в 17-ти регіонах країни.