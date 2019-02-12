Фонд гарантування продав кредити WOG з дисконтом 77%

Фонд гарантування вкладів фізосіб продав кредити компанії WOG, які були на балансі Банку Форум, за 404,9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє FinClub.

Аукціон відбувся 8 лютого в системі "ProZorro.Продажі". Стартова ціна лота становила 1,76 млрд грн, але в ході торгів могла впасти на 80% - до 352 млн грн.

Переможцем торгів стало ТОВ "Фінансова компанія "Франк поінт", яка набула права за кредитними договорами Банку Форум (нерухоме майно в Тернополі), зупинивши торги на рівні 404,937 млн ​​грн (-77% до стартової ціни).

Раніше ФГВФО виграв касацію у справі банку "Форум" проти WOG про стягнення з однієї з фірм групи компаній "Континіум" заборгованості за видані банком кредити.

Нагадаємо, Ощадбанк почав реструктуризацію боргів АЗС WOG.

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