Держдума Росії стала на шлях створення "паралельного інтернету"

Держдума прийняла в першому читанні законопроект про комплекс організаційних, адміністративних і технічних заходів щодо захисту і стійкої роботи Інтернету в Росії.

Про це у вівторок повідомляє російський "Інтерфакс".

Автори законопроекту заявляють, що він дозволить створити незалежну інфраструктуру для безперебійного функціонування інтернету в РФ.

У пояснювальній записці до документа вказується, що проект закону "підготовлений з урахуванням агресивного характеру прийнятої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США".

Законопроектом визначаються необхідні правила маршрутизації трафіку.

"Створюється можливість для мінімізації передачі за кордон даних, якими обмінюються між собою російські користувачі. Визначаються транскордонні лінії зв'язку і точки обміну трафіком. Їх власники, оператори зв'язку зобов'язуються при виникненні загрози забезпечити можливість централізованого управління трафіком", - наголошується в пояснювальній записці.

"Технічні засоби повинні будуть мати можливість обмежити доступ до ресурсів із забороненою інформацією не тільки по мережевих адресах, а й шляхом заборони пропуску трафіку. Створюється інфраструктура, що дозволяє забезпечити працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення російських операторів зв'язку до зарубіжних кореневих серверів мережі Інтернет", - йдеться в записці.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року до Держдуми Росії внесли законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури.

Українська правда