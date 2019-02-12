Мінфін розраховує навесні отримати другий транш макрофіндопомоги ЄС

Міністерство фінансів України працює на виконанням вимог ЄС для того, щоб до кінця березня - початку квітня залучити другий транш макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро.

Про це повідомила глава відомства Оксана Маркарова на щорічній інвестиційній конференції групи Dragon Capital у Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над виконанням умов. Але наприкінці березня – на початку квітня - це реалістично", - сказала вона журналістам.

Маркарова нагадала, що йдеться про ухвалення двох законопроектів щодо реформи митної служби.

Крім того, глава Мінфіну уточнила, що умови співпраці з ЄС передбачають: між траншами макрофінансової допомоги не може минути менше ніж три місяці.

"Тому, враховуючи, що попередній транш ми отримали в грудні, цей транш, навіть якщо ми все виконаємо, ми не зможемо отримати раніше ніж у березні", - сказала вона.

Як повідомлялося, представники України та ЄС у вересні 2018 року підписали кредитну угоду про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на 1 млрд євро і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплені умови виділення цих коштів. Сума в 1 млрд євро буде розділена на два рівні транші.

Перший транш обсягом 500 млн євро Європейська Комісія перерахувала Україні у грудні 2018 року.

Для отримання першого траншу MFA Україна, зокрема, має оновити модуль перевірки електронних декларацій, щоб забезпечити їх логічний та арифметичний контроль і встановити автоматичний обмін даними між модулем перевірки і відповідними держреєстрами.

У частині вимог щодо бенефіціарів ідеться про необхідність внести зміни до процесу реєстрації компанії з тим, щоб при зверненні до реєстру юрособа зазначила додаткову інформацію про бенефіціарну власність. Зокрема, йдеться про зазначення типу бенефіціарної власності, частки у відсотках інтересу кожного бенефіціарного власника, опис структури власності та пояснення причин, чому бенефіціара не може бути зазначено.

Окрім того, серед умов було завершення формування наглядової ради НЕК "Укренерго" з незалежними членами та оголошення відбору таких наглядових рад ще щонайменше для трьох інших великих держкомпаній із залученням професійних компаній із добору персоналу, а також виставлення на продаж як мінімум 200 об'єктів малої приватизації.

Другий транш має надійти навесні 2019 року за результатами оцінки виконання Україною заходів щодо реформування відповідних секторів реалізації державної політики.

Євросоюз із 2014 року надав Україні 2,81 млрд євро макрофінансової допомоги.

Третій транш третьої програми макрофінансової допомоги на 600 млн євро було скасовано 18 січня 2018 року через порушення країною погоджених умов.

Україна не виконала чотири вимоги, зокрема, зняття заборони на експорт лісу-кругляку, запуск автоматичної перевірки е-декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ та перевірку інформації про бенефіціарних власників компаній.