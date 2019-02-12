Купівля валюти онлайн: підсумки перших днів від monobank
Клієнти monobank суттєво скоротили обсяги купівлі іноземної валюти онлайн впродовж перших днів запуску послуги.
Про це написав один із співзасновників monobank Олег Гороховський на своєму каналі у Telegram.
"Ажіотаж [з валютообміном онлайн] спав. Цього тижня підключаємо обмін валют за рахунок кредитних коштів і хочемо встигнути в цьому місяці з переказами всередині mono за єдиним курсом", - йдеться у повідомленні.
Згідно з опублікованим графіком, у перший день дії нового валютного законодавства клієнти придбали понад 738 тисяч доларів та 149 тисяч євро. 8 лютого сума операцій становила понад 509 тисяч доларів та понад 125 тисяч євро. На третій день - 237,3 тисячі та 51,9 тисячі відповідно. У неділю, 10 лютого, клієнти monobank придбали "всього" 23,1 тисячі доларів та 9,1 тисячі євро.
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Нагадуємо:
Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.
7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".
Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.
Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.
Економічна правда
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