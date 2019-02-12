Мінфін хоче залучити кредит у країн G7

Міністерство фінансів веде переговори з країнами "Великої сімки" щодо можливості надання Україні фінансування.

Про це повідомила глава відомства Оксана Маркарова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз активно працюємо над кредитуванням, залученням ресурсів у міжнародних фінансових організацій і потенційним двостороннім кредитуванням", - сказала вона.

Щодо двостороннього кредитування міністр уточнила, що відомство веде переговори з країнами G7.

У той же час міністр не виключила можливості залучення кредитів і у інших країн, які погодяться профінансувати країну.

Суму потенційних запозичень як у МФО, так і країн G7, глава Мінфіну не уточнила. При цьому вона нагадала, що загальний обсяг зовнішніх позик в 2019 році планується на рівні 4 млрд доларів.

Нагадуємо:

Державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився по відношенню до валового внутрішнього продукту з 71,8% до 62,7%.

18 грудня 2018 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

Завдяки цим траншам міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.