Голова НБУ вірить у зниження інфляції до 6,3%

Національний банк України прогнозує уповільнення в цьому році споживчої інфляції до 6,3%, та фактичні показники січня підтверджують реалістичність цих прогнозів.



Про це заявив голова НБУ Яків Смолій в ході виступу на 15-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital, передає УНІАН.

"Ми очікуємо, що до кінця року інфляція знизиться до 6,3%. Результати січня показують, що інфляція потрапляє в траєкторію, що ми досягнемо цього показника", - сказав Смолій.

Також він зазначив, що при входженні інфляції в прогнозований коридор на сьогодні є всі підстави для пом'якшення монетарної політики.

Нагадуємо:

Інфляція на споживчому ринку в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 року становила 1%.

Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%.

Показник зростання інфляції в 2016 році становив 12,4%, 2015 році - 43,3%, 2014 році - 24,9%, у 2013 році - 0,5%.

Економічна правда