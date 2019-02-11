Уряд зняв обмеження на розрахунки валютою за операціями з ОВДП

Уряд України у зв'язку зі вступом у силу з 7 лютого закону "Про валюту та валютні операції" зняв обмеження на розрахунки іноземною валютою за операціями з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), номінованими в іноземній валюті, на вторинному ринку.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів №66 від 6 лютого набула чинності з дня опублікування її в газеті "Урядовий кур'єр" 9 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, обмеження у вигляді торгівлі валютними ОВДП на вторинному ринку виключно за гривню суперечило нормі закону "Про валюти та валютні операції". Воно не давало можливості банкам-первинним дилерам провести розрахунки з інвесторами в іноземній валюті.

Крім цього, у зв'язку з припиненням публікації Нацбанком з серпня 2018 року середньозваженого курсу гривня до долара за місяць уряд постановив використовувати для розрахунку сум погашення за облігаціями з індексною вартістю (прив'язкою до курсу долара) середній офіційний курс за місяць.

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