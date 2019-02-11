"Укрнафта" залишається лідером за податковою заборгованістю — ДФС

"Укрнафта" з середини червня до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень.

Про це повідомив в. о. заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євген Бамбізов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загалом борг системи підприємств ПАТ "Укрнафта" становить 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу", - зазначив Бамбізов.

Як свідчать дані ДФС, станом на 1 січня 2019 року до трійки найбільших боржників, крім "Укрнафти", входили також "Парком транс" - 2,04 млрд грн і ПП "Петра-Резерв" - 1,8 млрд грн.

За ними слідує Договір про спільну діяльність (СД) №999/97 (уповноважена особа - "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта") із боргом 1,7 млрд грн, хоча станом на 13 червня 2018 року ця сума становила 2,39 млрд грн, свідчать дані ДФС.

У переліку на високих позиціях також СД: №265/12 ("Надра Геоцентр") - 1,57 млрд грн, "Концерн Стирол" (Донецька обл., контроль над цим підприємством втрачено через окупацію частини Донбасу) - 1,3 млрд грн, ПрАТ "Росава" (Біла Церква, Київська обл.) - 1,2 млрд грн.

До десятки найбільших податкових боржників станом на початок року увійшли також Південкомбанк - 889,8 млн грн, ДП "Селидіввугілля" - 887,6 млн грн, у ДП "Макіїввугілля" - 805,6 млн грн, зазначив в. о. заступник голови відомства.

За словами Є.Бамбізова, найбільша частина в структурі податкового боргу - боргові зобов'язання, не забезпечені активами - 41% всієї суми або 41,6 млрд грн.

Ще 15% - це податковий борг підприємств, які перебувають у процедурі банкрутства або ухвалено рішення суду про призупинення стягнення (14,8 млрд грн), 9% - борг реального сектора економіки (9,2 млрд грн), 8% - борг платників податків Донецької та Луганської областей, які перебувають на обліку в контролюючих органах зон проведення ООС (7,7 млрд грн) і 2% - борг АР Крим та Севастополя (2,5 млрд грн), 5% - борг фізичних осіб (5,3 млрд грн ) і 4% - боргові зобов'язання банківських установ у процедурі банкроства (4 млрд грн).

Нагадаємо, за 2018 рік "Укрнафта" заплатила до бюджету 15,54 млрд грн і посіла 4 місце у рейтингу найбільших платників податків.