НБУ придбав на міжбанку 175 мільйонів доларів

Національний банк України у період з 4 до 8 лютого придбав на міжбанківському валютному ринку 175 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Це у 3,6 рази більше обсягу, викупленого тижнем раніше.

100 млн доларів були придбані за допомогою інтервенцій за єдиним курсом і 75 млн доларів - із використанням інструменту matching (вибір найкращої ціни купівлі-продажу).

НБУ також за цей період продав 3 млн доларів. Востаннє НБУ продавав валюту з 8 до 11 січня.

Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку 382,9 млн доларів, зокрема 197,5 млн доларів з використанням інструменту matching і 185,4 млн доларів - за рахунок інтервенцій за єдиним курсом.

Сума продажу становила 57,33 млн доларів, зокрема 30 млн доларів із використанням інструменту matching і 27,33 млн доларів - за рахунок інтервенцій за єдиним курсом.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 року сягнули 20,8 млрд доларів.