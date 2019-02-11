Ціни на нафту почали тиждень зі зниження

Нафтовий ринок на азіатських торгах у понеділок повернувся до зниження після помірного зростання минулої п'ятниці на тлі економічної і політичної невизначеності.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Трейдери стурбовані ослабленням зростання світової економіки, і сигнали щодо скорочення видобутку ОПЕК поки не усунули побоювання про збереження перевиробництва нафти.

Ціна квітневих контрактів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:00 знизилася на 59 центів (0,95%) - до 61,51 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до цього часу на 0,73 долара (1,38%), до 51,99 долара за барель.

За підсумками торгів минулої п'ятниці Brent подорожчала на 0,47 долара (0,8%), до 62,10 долара за барель, WTI - на 0,08 долара (0,2%) - до 52,72 долара за барель.

За тиждень ціна Brent зменшилася на 1%, WTI - на максимальні з кінця грудня 4,6%.

Нові сумніви в тому, що США і Китай досягнуть торгової угоди 1 березня, коли набувають чинності підвищені мита на китайські товари, обмежують потенціал відновлення нафтового ринку.

Наступний раунд американо-китайських переговорів намічений на 14-15 лютого.