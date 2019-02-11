Apple усунула баг в FaceTime, що дозволяв шпигувати за людьми
Американська компанія Apple випустила оновлену версію операційної системи iOS 12.1.4, в якій виправила помилку, яка давала можливість шпигувати за учасниками групового дзвінка в FaceTime.
Про це пише "Комерсант".
Компанія також повторно вибачилася перед користувачами і подякувала їм за терпіння.
"Наша команда провела ретельний аудит безпеки FaceTime і внесла додаткові оновлення як в сам додаток, так і на сервер для підвищення безпеки. Це включає раніше невідому вразливість в Live Photos в FaceTime", - пояснили в компанії.
Нагадаємо, баг в додатку дозволяв особі, що дзвонить підслуховувати і підглядати за іншими учасниками групового дзвінка, поки ті не відповідали на нього.
Для цього користувач повинен був зателефонувати іншій людині через FaceTime, а потім, поки той не підняв трубку, додати себе ж до цього дзвінку, нібито роблячи його груповим.
Додаток "обманювався" і починав відтворювати звук і картинку з мобільного пристрою іншої людини.
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