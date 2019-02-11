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Apple усунула баг в FaceTime, що дозволяв шпигувати за людьми

Понеділок, 11 лютого 2019, 09:44
 

Американська компанія Apple випустила оновлену версію операційної системи iOS 12.1.4, в якій виправила помилку, яка давала можливість шпигувати за учасниками групового дзвінка в FaceTime.

Про це пише "Комерсант".

Компанія також повторно вибачилася перед користувачами і подякувала їм за терпіння.

"Наша команда провела ретельний аудит безпеки FaceTime і внесла додаткові оновлення як в сам додаток, так і на сервер для підвищення безпеки. Це включає раніше невідому вразливість в Live Photos в FaceTime", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, баг в додатку дозволяв особі, що дзвонить підслуховувати і підглядати за іншими учасниками групового дзвінка, поки ті не відповідали на нього.

Для цього користувач повинен був зателефонувати іншій людині через FaceTime, а потім, поки той не підняв трубку, додати себе ж до цього дзвінку, нібито роблячи його груповим.

Додаток "обманювався" і починав відтворювати звук і картинку з мобільного пристрою іншої людини.

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