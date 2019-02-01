УЗ сподівається продовжити поїзд "чотирьох столиць" до Таллінна до літа
"Укрзалізниця" має намір здійснити перший рейс поїзда "Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига-Таллінн" до кінця травня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Зазначається, що представники залізниць України, Литви та Естонії обговорили умови, на яких можливе продовження маршруту "чотирьох столиць" до Таллінна.
"Свого часу естонська сторона, розглядаючи свою участь в проекті, взяла час на аналіз економічної складової проекту, зокрема його рентабельності. За період курсування потяг вже перевіз майже 5 тис пасажирів, а його заповнюваність становить майже 60%", - зазначив глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Крім того, з 30 січня цього року збільшена періодичність курсування. Так, замість одного разу на тиждень тепер поїзд курсує раз на чотири дні.
Наразі Укрзалізниця, Естонська залізниця і залізниці, через які проходить маршрут міжнародного потяга, вийшли на фінальну стадію переговорів.
"У нас є всі технічні можливості для продовження до Таллінна маршруту поїзда Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига. Розраховуємо, що в перший рейс таким, подовженим, маршрутом цей поїзд відправиться вже навесні", - розповів Кравцов.
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Нагадуємо:
Потяг "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року.
У складі поїзда 10 вагонів, з них 9 купе та 1 вагон класу люкс. У 6-ому вагоні купе розділені на чоловічі та жіночі.
Економічна правда
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