ЄС ввів обмеження на імпорт металопродукції з України

Єврокомісія опублікувала повідомлення про запровадження остаточних захисних заходів щодо імпорту металопродукції в ЄС, які набувають чинності 2 лютого 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

ЄС запроваджує захисні заходи у формі індивідуальних та глобальних тарифних квот для усіх країн. Офіційне повідомлення доступне за посиланням.

Під дію захисних заходів підпадає 26 категорій товарів металургійної галузі. Товари походженням з України підпадають під тарифні квоти за 14 товарними групами.

Мінекономрозвитку домоглося виключення України з-під дії захисних заходів по 12 товарним категоріям. В рамках цих квот Україна поставлятиме продукцію на умовах, які визначені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

За оцінками Мінекономрозвитку, по значній кількості категорій товарів не очікується значного негативного впливу на обсяги поставок до країн ЄС.

Так, застосування попередніх заходів (з 19 липня 2018 по 1 лютого 2019) майже не вплинуло на обсяги поставок української продукції на ринок ЄС, українська металургійна продукція продовжувала експортуватись до країн ЄС у традиційних обсягах, при цьому по деяким товарним позиціям було зафіксовано зростання поставок.

Нагадаємо, за підсумками року Україна посіла 13 місце в рейтингу світових виробників сталі.