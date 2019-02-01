JTI Україна заявила, що поліція незаконно вилучила її велику партію сигарет

"JTI Україна" повідомила про вилучення поліцією Закарпатської області 30 січня автомобіля і товарної продукції компанії на суму близько 6,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"30 січня 2019 року на трасі Київ - Чоп в с. Нижні Ворота Воловецького району поліція Закарпатської області зупинила для перевірки вантажну машину Volvo, яка перевозила продукцію АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"("JTI Україна"). Незважаючи на наявність у водія всіх необхідних документів для перевезення сигарет (накладна на матеріали, товарно-транспортна накладна, свідоцтво якості продукції), поліція вилучила автомобіль і сигарети на суму близько 6,5 млн грн", - розповіли у компанії.

За її даними, після цього інциденту на засіданні Воловецького райсуду було прийнято рішення накласти арешт на вилучене майно, зокрема на автомобіль і вантаж.

"При цьому чіткого формулювання причини такого рішення, окрім "документи викликали сумнів в їхній достовірності", озвучено не було. "JTI Україна" офіційно заявляє: затриманий вантажний автомобіль перевозив продукцію законно, з усіма належними і правильно оформленими документами", - заявили у тютюновій компанії.

"JTI Україна", що входить до складу великої міжнародної тютюнової групи компаній JTI, направила скаргу до офісу бізнес-омбудсмена і має намір оскаржити рішення суду.

Зазначимо, за результатами 2018 року 4 з 10 найбільших платників податків - це тютюнові компанії, у тому числі "JTI Україна".

Раніше ДФС і "Філіп Морріс" уклали мирову угоду у суперечці на 635 мільйонів.

Економічна правда