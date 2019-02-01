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Заправки "Нафтогазу" будуть реформовані

П'ятниця, 1 лютого 2019, 14:40

Дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України" "Укравтогаз" починає реформу організаційної системи управління.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі "Укравтогазу".

Раніше "Укравтогаз" увійшло до складу дивізіону "Нафта", виходячи з нової моделі управління групи "Нафтогазу".

"Необхідність реформування системи управління компанією пояснюється зниженням обсягів реалізації продукції, великими витратами на виробництво скрапленого газу та наявністю значних заборгованостей перед постачальниками", - йдеться в повідомленні.

"Така ситуація вимагає негайного застосування антикризових заходів - впровадження сучасних, в тому числі автоматизованих систем контролю за продажем скрапленого природного газу, споживанням електроенергії та інших ресурсів на виробництво", - повідомляє компанія.

Компанія планує збільшити кількість транспорту на природному газі, розширити мережу заправних станцій, підвищити рівень сервісу і впровадити програму лояльності для клієнтів.

Також "Укравтогаз" почне перехід до вертикально-інтегрованої структури управління, що передбачає організацію єдиного центру управління та перегляд системи оплати праці.

Очолює "Укравтогаз" Олександр Ватажишин. Основним видом діяльності "Укравтогазу" є експлуатація понад 80 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.

Економічна правда

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