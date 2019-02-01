Ставки збору для забудовників у Києві знизили у 30 разів

Київрада з 1 січня 2019 року в 30 разів знизила ставки збору для суб'єктів, що здійснюють колективне житлове будівництво і багатоквартирне житлове будівництво з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Про це повідомляє УНІАН.

За внесення відповідних змін до рішення Київради від 23 червня 2011 року "Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві" проголосували сьогодні на засіданні 76 з 89 депутатів. Згідно з документом, який розглядався як невідкладний, ставки збору становлять 0,03% від розміру мінімальної зарплати, встановленої станом на перше число звітного періоду.

згідно з рішенням, встановлена також нова ставка податку з 1 січня 2019 року:

для індивідуального садівництва, для колективного садівництва - 0,3%;

для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель - 0,03%;

для спорудження та обслуговування будинків тимчасового проживання - 0,03%;

для будівництва індивідуальних гаражів та для колективного гаражного будівництва - 0,1%;

для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови - 0,1%;

для індивідуального дачного будівництва і колективного дачного будівництва - 0,1%.

Раніше депутат Леонід Антоненко заявив, що зміни були внесені з метою надання пільгових ставок для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), однак у цьому вигляді ухвалена норма поширюється і на забудовників. Він пропонував "виправити помилку" - "розбити цей клас на два підкласи" і ставку для забудовників залишити на рівні 1%.

Нагадаємо, за прогнозом експертів, ціни на житло після виборів у 2019 році зростуть до 20%.