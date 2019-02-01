Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,63 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,57 - 27,61 гривні;
Євро - 31,56 - 31,6 гривні;
Російський рубль - 0,4196 - 0,4205 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:25 котирування гривні до долара становили 27,43 - 27,7 гривні. Євро купують за 31,32 гривні, продають за 31,77 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,48 - 27,56 гривні, євро - 31,46 - 31,62 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 1 лютого на рівні 27,74 гривні.
31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,6 - 27,65 гривні за долар.
Економічна правда
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