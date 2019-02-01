Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,63 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,57 - 27,61 гривні;

Євро - 31,56 - 31,6 гривні;

Російський рубль - 0,4196 - 0,4205 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:25 котирування гривні до долара становили 27,43 - 27,7 гривні. Євро купують за 31,32 гривні, продають за 31,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,48 - 27,56 гривні, євро - 31,46 - 31,62 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 1 лютого на рівні 27,74 гривні.

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,6 - 27,65 гривні за долар.

Економічна правда