Венесуела планує продати 15 тонн золота в ОАЕ - ЗМІ

Центральний банк Венесуели, підконтрольний Ніколасу Мадуро, найближчими днями продасть Об'єднаним Арабським Еміратам 15 тонн золота. Центробанк продасть частину своїх запасів, щоб мати у своєму розпорядженні євро готівкою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело у Каракасі.

"Продаж золота в ОАЕ розпочався з відвантаження 3 тонн 26 січня", - заявило джерело.

Зазначається, що минулого року Венесуела продала Туреччині золота на 900 мільйонів доларів.

"Загалом, планується продати 29 тонн золота, яке зберігається в Каракасі, до кінця лютого, щоб забезпечити ліквідність імпорту основних товарів", - повідомило агентство джерело на умовах анонімності.

Нагадаємо:

29 січня повідомлялося, що з московського аеропорту Внуково в столицю Венесуели вилетів літак "Боїнг 777" без пасажирів, але з двома екіпажами.



Згодом парламент Венесуели заявив, що з країни в Москву намагалися вивезти 20 тонн золота.



23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.

Президент США Дональд Трамп підтримав його.

Після цього Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.

Євросоюз, Канада, Україна та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

"Новая газета" повідомила, що у Венесуелу з Росії транзитом через Дубай і Марокко прилетів вантажний Boeing, який привіз відстороненому президенту Ніколасу Мадуро контейнери з доларами.