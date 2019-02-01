Україні важливо зберігати взаємодію з МВФ після виборів - Аслунд

Експерт у фінансовій і економічній сфері, представник "Атлантичної ради" у Вашингтоні Андерс Аслунд заявив, що Україні, незалежно від результатів виборів цього року, необхідно продовжувати взаємодію з МВФ для збереження фінансової стабільності.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

"Зараз Центробанк України зміцнив своє лідерство і запроваджує дуже сувору монетарну політику, на яку погоджується МВФ. Міністр фінансів також реалізовує вимогливу фіскальну політику відповідно до вимог Фонду", - заявив Аслунд, коментуючи економічні перспективи для України в 2019 році, після затвердження нової програми Stand-By.

За словами експерта, порядок денний співпраці України і МВФ наразі не передбачає забагато реформ, враховуючи те, що цього року українці обиратимуть і президента, і парламент.

"По суті, це для того, щоб зафіксувати фіскальну й монетарну політику в Україні", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, наскільки важливо для України продовжувати нинішній курс співпраці з МВФ після виборів, Аслунд зауважив: "Звичайно, роль кожної країни - це підтримувати й забезпечувати відповідальну фіскальну та монетарну політику, що забезпечує взаємодія з МВФ".

Нагадаємо:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.



У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінила програму розширеного фінансування, що повинна була завершитися у березні 2019 року.

Це сталося одразу після того, як уряд погодився підвищити ціну на газ для населення на 23,5%, шо було однією з ключових вимог кредитора.

5 грудня Кабінет міністрів схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ. Для запуску нової програми необхідно було дочекатися її ухвалення Радою Фонду.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Станом на 30 січня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти 26 осіб.

Українська правда