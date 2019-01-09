Україна хоче розслідувати, як Росія збуває вугілля з ОРДЛО у Європу

Україна ініціюватиме міжнародне розслідування щодо постачання Росією вугілля з окупованих територій Донбасу до країн Європи.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав під час відкриття виставки копій старовинних мап України.

На запитання про долю моряків, які постраждали біля берегів Туреччини 7 січня, він відповів:

"Зараз наше посольство разом із турецькими партнерами намагається надавати всю можливу допомогу. Звичайно, повернення залежить від їхнього стану. Це відбудеться найближчим часом – там новини дуже добрі".

Міністр ще раз висловив співчуття близьким загиблих.

"Стосовно походження вугілля – ми це перевіряємо. Ми знаємо про російські спроби змішувати вугілля з окупованих територій і російське – і його вивозити, причому не тільки до Туреччини. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб зробити відповідне розслідування – і не тільки щодо цього", – заявив Клімкін.

"Із деякими іншими країнами у нас є обґрунтовані підозри, що були спроби вивозити це вугілля не тільки до Туреччини. Це для нас дуже принципове питання. ", – додав він.

"Я говорив з нашими європейськими партнерами, оскільки у нас є також інформація, що були російські спроби вивозити таке міксоване, змішане вугілля і до деяких європейських країн", – наголосив голова МЗС

Нагадуємо:

7 січня біля берегів провінції Самсун у Туреччині через погодні умови затонуло вантажне судно з 11 українцями на борту, в результаті катастрофи загинули 4 громадян України.

За повідомленням місцевої влади, загалом внаслідок інциденту загинули 6 з 13 членів екіпажу. 7 українських моряків врятували.

Посол України у Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив список постраждалих моряків.

8 січня сили берегової охорони Туреччини підняли з води тіло одного з чотирьох загиблих громадян України, згодом рятувальники підняли з води тіла ще двох загиблих.

У МінТОТ України заявили, що вантажне судно могло везти вугілля з ОРДЛО.