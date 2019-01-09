Промислове виробництво в Німеччині показало найгірший результат з 2009 року

Обсяг промислового виробництва в Німеччині з урахуванням сезонних коливань в листопаді знизився на 1,9% в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Прайм.

У порівнянні з листопадом минулого року обсяг промислового виробництва в Німеччині впав на 4,7%.

При цьому показник за жовтень був скорегований до зниження на 0,8% в порівнянні з вереснем замість первісної оцінки зниження в 0,5%. У річному вираженні зростання в жовтні становило 0,5%, тоді як раніше повідомлялося про зростання на 1,6%.

Виробництво в промисловості Німеччини, за винятком енергетичного і будівельного секторів, в листопаді скоротилося на 1,8%. Виробництво товарів виробничо-технічного призначення знизилося в звітному місяці також на 1,8%, споживчих товарів - опустилося на 4,1%.

Як вважають експерти, ці проблеми пов'язані з труднощами, з якими зіткнулася автомобільна галузь Німеччини. З минулого року в країні діють нові правила, що стосуються автомобільних вихлопів, і концернам доводиться підлаштовуватися під ці норми.

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