У "Київавтодорі" розповіли, які дороги лататимуть у 2019-му
У 2019 році "Київавтодор" планує завершити масштабні роботи на перехідних об’єктах 2018-2019 рр. та розпочати роботи на нових.
Про це повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.
За його словами, у поточному році буде завершено комплекс робіт на вул. Алматинській, Заболотного, Сім’ї Кульженків, Туполєва, проспектах Палладіна та Правди.
"Капітальний ремонт розпочнеться на вул. Борщагівській, Милославській, Богдана Хмельницького, Терещенківській, проспектах Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе. Роботи з реконструкції очікують на Пейзажну алею та вулицю Федорова", – повідомив гендиректор "Київавтодору".
Окрім того планується розпочати будівництво дороги між вул. Довбуша та Броварським проспектом, що має покращити сполучення мікрорайону ДВРЗ.
"Буде капітально відремонтовано шляхопровід на перетині вул. Богатирської та просп. Степана Бандери, шляхопровід на перетині вул. Богатирської та Оболонського проспекту, Борщагівський шляхопровід тощо", - зазначив Густєлєв.
Також розпочнеться реконструкція транспортної розв’язки на перетині бульвару Вернадського – вул. Єфремова із просп. Палладіна та на примиканні вул. Старонаводницької і вул. Лаврської до бульвару Дружби Народів.
За словами Густєлєва, на Набережному шосе також планують збудувати велодоріжку.
"Облаштування велодоріжок передбачено на вулицях Борщагівській, Милославській, Чорнобильській, просп. Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе та інших", - додав гендиректор КК.
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