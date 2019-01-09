У "Київавтодорі" розповіли, які дороги лататимуть у 2019-му

У 2019 році "Київавтодор" планує завершити масштабні роботи на перехідних об’єктах 2018-2019 рр. та розпочати роботи на нових.

Про це повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.

За його словами, у поточному році буде завершено комплекс робіт на вул. Алматинській, Заболотного, Сім’ї Кульженків, Туполєва, проспектах Палладіна та Правди.

"Капітальний ремонт розпочнеться на вул. Борщагівській, Милославській, Богдана Хмельницького, Терещенківській, проспектах Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе. Роботи з реконструкції очікують на Пейзажну алею та вулицю Федорова", – повідомив гендиректор "Київавтодору".

Окрім того планується розпочати будівництво дороги між вул. Довбуша та Броварським проспектом, що має покращити сполучення мікрорайону ДВРЗ.