СБУ заявила про 360 "кіберінцидентів" у минулому році

Протягом 2018 року Служба безпеки України виявила та блокувала 360 кіберінцидентів.

Про це йдеться у повідомленні СБУ від 9 січня.

"У 2018 році 49 адміністраторів соцмереж було притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду", - заявили у спецслужбі .

Окрім того, 29 особам було оголошено про підозру, а 20 вироків суду набрали чинності.

Українська правда