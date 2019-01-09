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СБУ заявила про 360 "кіберінцидентів" у минулому році

Середа, 9 січня 2019, 13:35

Протягом 2018 року Служба безпеки України виявила та блокувала 360 кіберінцидентів. 

Про це йдеться у повідомленні СБУ від 9 січня. 

"У 2018 році 49 адміністраторів соцмереж було притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду", - заявили у спецслужбі .

Окрім того, 29 особам було оголошено про підозру, а 20 вироків суду набрали чинності.

Українська правда

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