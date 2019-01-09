СБУ заявила про 360 "кіберінцидентів" у минулому році
Середа, 9 січня 2019, 13:35
Протягом 2018 року Служба безпеки України виявила та блокувала 360 кіберінцидентів.
Про це йдеться у повідомленні СБУ від 9 січня.
"У 2018 році 49 адміністраторів соцмереж було притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду", - заявили у спецслужбі .
Окрім того, 29 особам було оголошено про підозру, а 20 вироків суду набрали чинності.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua