Ціна на нафту Brent наближається до 60 доларів за барель

Ціни на нафту еталонних марок в середу продовжують упевнене зростання.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс".

Таким чином, зростання триває вже восьму сесію поспіль, чого не відбувалося з середини 2017 року, зазначає Dow Jones.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 подорожчали на 0,81 долара (1,38%) - до 59,53 долара за барель. На торгах в попередній день їх ціна піднялася на 1,39 долара (2,42%) і становила на закриття 58,72 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці в середу зросли на 0,81 долара (1,63%) - до 50,59 долара за барель.

За підсумками минулої сесії їх ціна збільшилася на 1,26 долара (2,6%), завершивши день на позначці 49,78 долара за барель.

Саудівська Аравія, найбільший світовий виробник нафти, планує скоротити експорт приблизно до 7,1 млн барелів на добу до кінця січня, що на 800 тис. б/д нижче рівня листопада, повідомила The Wall Street Journal.

Побоювання, що Саудівська Аравія і інші великі виробники нафти створять надлишок пропозиції на світовому ринку, стали однією з причин обвалу цін на нафту в четвертому кварталі минулого року.