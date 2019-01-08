У Києві може підрости вартість гарячої та холодної води

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг має намір підвищити діючі тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це повідомили у прес-службі "Київводоканалу".

Зазначається, що 21 грудня 2018 року на засіданні НКРЕКП було ухвалено проекти постанов щодо зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

"Тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва становитиме 20,832 грн (у т. ч. ПДВ 3,472 грн) за 1 куб. м.

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) становитиме 22,212 грн (у т. ч. ПДВ 3,702 грн) за 1 куб. м.", - зазначили у "Київводоканалі".

Дати можливого початку дії нових постанов НКРЕКП не уточнюються.

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Нагадуємо:

Відповідно до рішень НКРЕКП від 10 та 11 грудня 2018 року, з 1 січня 2019 року підвищуються тарифи на опалення і гарячу воду для населення для 26 виробників теплової енергії.

Тарифи 26 ТКЕ були підвищені на 4-24%, в середньому зростання становило 16,6%, понад 75% в тарифі на тепло припадає на вартість палива.

За рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року підвищуються ціни на газ для населення на 23%.