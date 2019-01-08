В ЄЦБ розповіли, навіщо влили в економіку 2,6 трильйона "дешевих грошей"

Протягом 4 років, починаючи з 2015 року, Європейський Центральний банк викупив державні та приватні борги на суму понад 2,6 трильйона євро для підтримання економічної стабільності та стимулювання приватного бізнесу.

Про це в інтерв'ю для французького телеканалу INTER повідомив член виконавчої ради ЄЦБ Бенуа Кюре, повідомляє Укрінформ.

"За чотири роки, між 2015 та 2018 роками, ми викупили 2,6 трлн євро громадських та приватних європейських боргів. Для чого? Просто з тим, щоб знизити вартість фінансів у зоні євро", - сказав він.

"Центральний банк, як нас вчили у вищій школі, контролює процентну ставку на щоденній основі. Але сьогодні лише цього вже недостатньо, тому що компанії позичають на три, п’ять, десять років... Відповідно, ми вимушені тримати низьку процентну ставку протягом трьох, п’яти або десяти років… У цьому контексті, ми викупаємо державні зобов’язання, і це призводить до суттєвого покращення фінансових умов, що, в свою чергу, стимулює споживання та інвестиції в зоні євро", — зауважив представник ЄЦБ.

Він наголосив, що зниження процентної ставки у корпоративних запозиченнях, яке робиться не лише у Франції або Німеччині, але також у Греції, Італії, в інших країнах Європейського Союзу, — стимулює інвестиції та споживання, дозволяє створювати нові робочі місця.

За інформацією, яку навів представник ЄЦБ, з 2013 року в зоні євро було створено понад 10 мільйонів робочих місць. За показниками зайнятості населення ЄС повернувся до показників, які існували до економічної кризи 2008 року, і навіть перевищив їх. Такий результат вдалося досягти, великою мірою, завдяки зваженій монетарній політиці ЄЦБ.

"Процентна ставка, яка встановлена для економіки зони євро, зберігатиметься на поточному рівні, можна сказати, майже на нулі, або навіть нижче нуля, принаймні до літа 2019 року, або стільки, скільки буде потрібно, щоб інфляція повернулася до показника у 2%, — такою є наша мета. Тож процентна ставка залишатиметься низькою протягом тривалого часу", — заявив Бенуа Кюре.

Він зауважив, що, попри певне зниження темпів економічного зростання, в зоні євро цей показник зберігається на рівні 1,5%. За словами банкіра, така ситуація дозволяє зберігати процентну ставку на низькому рівні протягом дуже тривалого часу.

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