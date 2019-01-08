Очільник Світового банку заявив про свою відставку

Глава Світового банку, 59-річний Джим Йонг Кім заявив про намір піти з посади 1 лютого.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву організації.

Джим Йонг Кім був переобраний на другий 5-річний термін очільника СБ у 2017 році і мав залишити посаду у 2022 році.

Про причини несподіваного рішення глави банки не повідомляється.

Як зазначено у заяві Світового банку, Кім "зосередиться на збільшенні інвестицій в інфраструктуру у країнах, що розвиваються" у компанії, до якої приєднається після відставки.

Виконуючим обов'язки президента CБ стане головний виконавчий директор організації Крісталіна Георгієва.