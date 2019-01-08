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Очільник Світового банку заявив про свою відставку

Вівторок, 8 січня 2019, 12:15
 

Глава Світового банку, 59-річний Джим Йонг Кім заявив про намір піти з посади 1 лютого.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву організації. 

Джим Йонг Кім був переобраний на другий 5-річний термін очільника СБ у 2017 році і мав залишити посаду у 2022 році.

Про причини несподіваного рішення глави банки не повідомляється.

Як зазначено у заяві Світового банку, Кім "зосередиться на збільшенні інвестицій в інфраструктуру у країнах, що розвиваються" у компанії, до якої приєднається після відставки. 

Виконуючим обов'язки президента CБ стане головний виконавчий директор організації Крісталіна Георгієва.

Українська правда

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