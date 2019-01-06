У Запоріжжі на підприємстві "Укроборонпрому" спіймали хабарника

Начальника відділу ДП "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МіГремонт"" Державного концерну "Укроборонпром" затримано на хабарі.

Про це повідомляє військова прокуратура Південного регіону.

Начальника матеріально-технічного забезпечення ДП було затримано військовою прокуратурою Запорізького гарнізону спільно зі співробітниками слідчого управління ГУ Нацполіції в Запорізькій області, за оперативного супроводження працівників Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

"Установлено, що за безперешкодне укладення договорів на поставку продукції до ДП "ЗДАРЗ "МіГремонт"" службова особа державного підприємства вимагав від директора приватного підприємства 10 % від суми договору", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що в грудні минулого року начальник відділу державного підприємства одержав для себе частину неправомірної вигоди в сумі 4 700 грн, передача якої відбувалася під контролем правоохоронців.

"4 січня 2019 року після одержання другої частини обумовленої суми хабаря в розмірі 3 000 грн чиновника затримано у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні. Військовою прокуратурою вказаній особі готується повідомлення про підозру у вчиненні корупційного злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Українська правда