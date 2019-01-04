Україна увійшла до трійки світових лідерів з урожаю горіхів

Україна зібрала в 2018 році 120 тисяч тонн волоського горіха, що є третім результатом в світі після Китаю і США.

Про це свідчать дані "Української аграрної конфедерації", передає "Дзеркало тижня".

Найбільше українські горіхи закуповують у країнах ЄС та на Близькому Сході.

В 2018 році площа горіхових садів збільшилася на 3% - до 18,9 тис. гектарів. Але поки вирощування в промислових масштабах в Україні дає тільки 14% врожаю, а ось левову частку дають приватні господарства.

При цьому закупівельні ціни порівняно з минулим роком впали на третину. Кілограм волоських горіхів на столичному ринку можна купити за 130 гривень.

"Втім, через торгових воєн США і Китаю, обмеження експорту, волоський горіх з Китаю заполонив європейський ринок. Конкуренцію дешевим імпортом становить Казахстан і Молдова", — повідомили в УАК.

"Тому світові закупівельні ціни знизилися до за кілограм. Однак, за словами експертів, з нового року вартість цього продукту традиційно почне зростати", - додали в конфедерації.