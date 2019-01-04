В Україні спростили процедуру продажу розмитнених авто

В Україні спростили процедуру продажу транспортних засобів, розмитнених за зниженою ставкою акцизного податку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

"Отримали офіційне роз’яснення від Державної фіскальної служби. Відтепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку", - написав він.

"Відсьогодні відмітка про заборону відчуження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто. Без жодних доплат акцизного податку", - заявив Криклій.

"Вам також не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбавитися відповідної відмітки", - підсумував він.

Як відомо, з 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами було розмитнено 16,5 тисяч авто з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Тим часом у Державній фіскальній службі склали список найпоширеніших запитань щодо процесу розмитнення автомобілів та дали відповіді на них.

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Економічна правда