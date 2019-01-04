Росія не може ввести залізничне сполучення через Керченську протоку

Внаслідок неправильного проектування залізничних підходів до Керченського мосту Росія вкотре відклала строки введення в експлуатацію залізничного сполучення через Керченську протоку.

Про це повідомляє МінТОТ.

"Через помилки проектувальників ЗАТ "Ленпромтранспроект" (м. Санкт-Петербург) уряду Російської Федерації доведеться додатково виділити майже 3 мільярди рублів (44 млн дол.) для завершення будівництва залізничних підходів до Керченського мосту, про що свідчить розпорядження Уряду Росії від 27.12.2018 № 2957-р", - йдеться у повідомленні.

За даними МінТОТ, виявилося, що наявні ґрунти не можна використовувати для насипу під залізничне полотно. Під час будівництва встановлено, що фактичні властивості ґрунтів суттєво відрізняються від тих, що були використані під час проектування ЗАТ "Ленпромтранспроект".

У зв’язку з відсутністю в достатньому обсязі необхідних будівельних матеріалів, у листопаді 2018 року зустрілися представники окупаційної влади Криму та Абхазії. Під час зустрічі вони говорили про можливість постачання на тимчасово окупований півострів матеріалів (щебінь, пісок, гравій) для будівництва траси "Таврида" та про розширення асортименту торгівлі іншими будівельними матеріалами.

Крім того, в залізничному тунелі, що будується в районі селища Октябрське, поряд з місцем проведення археологічних розкопок Бієлі у 2018 році було непередбачене зрушення породи, яке пошкодило кріплення тунелю.

"Саме з цим пов’язані затримки виконання всіх будівельних робіт, в тому числі скасування тендеру на електрифікацію ділянки залізничного мосту через Керченську протоку", - зазначають у міністерстві.

20 серпня 2018 року Федеральне агентство залізничного транспорту РФ оголосило тендер на електрифікацію ділянки залізниці через Керченську протоку (до селища Багерово).

Гранична вартість робіт за контрактом була встановлена у 4,1 млрд рублів, прийом заявок був до 28 жовтня 2018 року.

19 листопада відповідний конкурс було скасовано. За офіційною версією влади РФ, причиною стало проведення археологічних розкопок.