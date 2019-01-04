В.о. мера Сміли повідомили про підозру через "замерзле місто"

Депутату Смілянської міськради, який виконував обов'язки мера, оголосили про підозру у неналежному виконанні обов'язків, яке призвело до зриву опалювального сезону у місті.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

"Повідомлено про підозру одному з депутатів Смілянської міської ради у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 367 (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що депутат, виконуючи обов'язки міського голови Сміли, достовірно знав, що комунальне підприємство не має коштів, щоб платити за газ, і просило про додаткове фінансування.

Чиновник мав повноваження та можливість, але не вжив заходів, щоб вирішити ситуацію з газом. Це у свою чергу призвело до несанкціонованого відбору газу та спричинило матеріальну шкоду комунальному підприємству у вигляді збільшення боргу на суму понад 29 мільйонів гривень.

У прокуратурі нагадали, що депутату загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Нагадаємо:

З 12 листопада 2018 року у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Місцеві жителі перекривали рух транспортних засобів з вимогою дати тепло до помешкань.

Мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну.

15 листопада президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.

16 листопада міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що у Смілі почали подавати теплоносій.