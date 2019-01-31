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Росія і Білорусь вже витратили на "об'єднання" понад 2,5 мільярда

Четвер, 31 січня 2019, 19:10

Білорусь виділила з бюджету на реалізацію "об'єднавчих" програм Союзної держави з РФ більше 920 мільйонів рублів, в той час як Росія витратила вже понад 1,5 мільярда рублів.

Про це повідомив держсекретар Союзної держави Григорій Рапота в Мінську в четвер, передає білоруський "Інтерфакс.

За його словами, наразі Білорусь і Росія готують проекти концепцій близько 15 нових союзних програм в галузі оборонної промисловості, безпеки та військово-технічного співробітництва.

Держсекретар нагадав, що в минулому році завершилася робота з узгодження і підготовки для затвердження на засіданні Вищої держради проекту військової доктрини Союзної держави.

Рапота відзначив, що в цілому обсяг бюджетних коштів, виділених білоруською стороною на реалізацію подібних програм і заходів в 2018 році склав більше 920 млн російських рублів (близько 71% від запланованого).

"На російській стороні ці цифри склали понад 1 млрд 640 млн російських рублів (майже 72% відповідно)", - уточнив він.

Найближчим часом президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися знову зустрітися, щоб обговорити питання функціонування Союзної держави і двосторонніх відносин.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше заявив, що Москва вважає за можливе формування єдиної грошової одиниці і єдиної податкової політики з Білоруссю.

Видання Bloomberg повідомляло, що президент РФ Володимир Путін, якому при владі залишилося не більше 5 років, шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу шляхом "поглинання" Білорусі.

19 грудня президент РФ схвалив військову доктрину Союзної держави, в яку входять РФ і Білорусь.

21 грудня в РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.

Зустріч Путіна та Лукашенка - 12-та протягом поточного року - відбулася у Кремлі 25 грудня. Президенти домовилися ро нову зустріч, яка мала відбутися до Нового року.

28 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі.

30 грудня президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели чергові переговори у Кремлі, під час яких обговорили подальший розвиток відносин між країнами.

Українська правда

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