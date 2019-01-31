Верховний суд не віддав агрофірмі землю в порту "Южний"

ДП "Морський торговельний порт "Южний" виграв справу у Верховному суді щодо земельної ділянки площею 3,6 га, яку намагалась відібрати сільськогосподарська фірма "Аліс".

Про це повідомляється на сайті "Южного".

Постанова, яку 23 січня прийняла Велика палата Верховного Суду, скасувала рішення Одеського окружного адміністративного суду від 5 квітня 2018 року і постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 14 серпня 2018 року.

На земельній ділянці, що стала предметом судових розглядів, розміщено залізничні колії виставкового парку, які використовуються безпосередньо у виробничій діяльності ДП "МТП "Южний".

Територія використовується державним стивідорним підприємством понад 14 років та активно задіяна у невід’ємних виробничих процесах перевантаження вугілля для українських ТЕС.

Тим часом колишній міністр екології в уряді часів Віктора Януковича Микола Злочевський переоформляє права на раніше придбані його структурами земельні ділянки навколо причалу №38 в морському порту "Южний".