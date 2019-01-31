Кропачов без торгів отримав ще 66 мільйонів за збагачення вугілля

ДП "Селидіввугілля" 25 січня уклало дві угоди про послуги щодо збагачення вугілля на загальну суму 65,98 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія" за 36,98 млн грн. переробить 255 тис т вугілля Г (0-200) з шахти "Котляревська", а ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Україна" за 29,00 млн грн. – 200 тис т вугілля з шахти "Україна" по 145 грн./т.

У 2018 році державні шахтоуправління замовляли ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Мирноградська" збагачення вугілля за такою ж ціною в 145 грн./т.

Раніше, у грудні 2017 року "Селидіввугілля" отримало таку ж ціну від фабрик "Росія" та "Україна". Це був новий рекорд для вуглезбагачення в Україні. Наприклад, у листопаді 2017 року ДП "Лисичанськвугілля" замовляло фабриці "Мирноградська" переробку по 99 грн./т, що майже в півтора рази дешевше від теперішньої договірної ціни.

Крім того, торік цього ж рівня майже досягла вартість збагачення для ДП "Львіввугілля" від ПАТ "Львівська вугільна компанія" зі сфери впливу нардепа від "Опозиційного блоку", екс-міністра соцполітики Наталії Королевської – 136 грн./т.

Нинішні закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В обґрунтуванні сказано, що існуючі конвеєрні лінії шахт "Котляревська" (стара назва – "Росія") та "Україна" дозволяють транспортувати вугілля відповідно тільки на фабрики "Росія" та "Україна", а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через відсутність під’їзних шляхів.

Віднедавна по 74% акцій фабрик "Україна", "Росія" і "Мирноградська" належить ТОВ "Укрдонінвест" Юлії Кропачової та екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачова.

Його називають представником у вугільній галузі першого заступника голови фракції "БПП" та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка. Кропачов контролює діяльність низки вуглепереробних підприємств, що раніше належали угрупуванню Януковича.

Рештою акцій цих трьох фабрик володіє ТОВ "ТЕК Холдинг" директора Валерія Сіпка, яким до 2015 року володів Сергій Марченко з окупованої Макіївки Донецької області.

До 2018 року "Укрдонінвест" мав лише чверть акцій фабрик "Україна" та "Росія", а рештою володіло ТОВ "ДРФЦ" з угрупування Олександра Януковича, яке належить вірґінському офшору "Сароне Холдінгс Лімітед" (кінцевий бенефіціар Антоніс Ксенодохідіс із Кіпру). Воно також мало 100% акцій фабрики "Мирноградська".

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