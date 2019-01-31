Huawei усунули від тендеру на створення податкового порталу Чехії

Генеральна податкова дирекція Чехії усунула китайську компанію Huawei зі списку претендентів на створення спеціалізованого порталу "Мої податки". Замовлення оцінили в 500 мільйонів крон (19,2 мільйона євро).

Про це пише Reuters.

Чеське управління з кібербезпеки (NUKIB) заявило в листопаді, що використання продуктів китайських компаній Huawei або ZTE може бути загрозою для безпеки даних.

"Попередження від NUKIB є обов'язковим для фінансової адміністрації, і ми зобов'язані його виконувати", - сказав представник Міністерства фінансів.

Huawei протестує проти цього рішення. "Ми твердо віримо, що це дискримінаційний акт, заснований на необґрунтованому та оманливому попередженні, виданому NUKIB", - сказала прес-секретар Huawei в Чеській Республіці.

"Ми будемо просити Міністерство фінансів відкликати цей тендер і перевидати його відповідно до чинного законодавства Чеської Республіки. Якщо не буде знайдено жодного рішення, Huawei розгляне всі варіанти", - додала вона.

29 січня у США пред'явили Huawei обвинувачення в крадіжці інтелектуальної власності.

Окрім цього, США оголосили, що направили канадській владі запит про екстрадицію фіндиректора і дочки засновника Huawei Мен Ваньчжоу.

МЗС Китаю закликало США відмовитися від переслідування Мен Ваньчжоу та від "очорнення і нападок на конкретні китайські підприємства".

Ваньчжоу за запитом Вашингтона раніше заарештували, а потім відпустили під заставу у 7,4 мільйона доларів у Канаді.

Раніше НАТО і ЄС закликали до спільного рішення щодо Huawei.

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія, наклали значні обмеження на Huawei і ZTE (Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки) через побоювання, що використання продукції компаній зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

Huawei вийшла на друге місце за кількістю проданих смартфонів у світі у другому кварталі 2018 року, відтіснивши Apple на третю сходинку.

За рік Huawei побила власний рекорд з продажу смартфонів, реалізувавши більше 200 мільйонів апаратів.

У грудні Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Huawei Україна" більш ніж на 100 тисяч гривень "за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції".

Європейська правда