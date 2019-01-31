Tesla повідомила про мільярдний збиток і рекордну виручку

Збитки американської компанії Tesla, що займається виробництвом електромобілів, за минулий рік склали близько 976 мільйонів доларів, або 5,72 долара на одну акцію.

Про це свідчить опублікована в середу корпоративна звітність Tesla, передає ТАСС.

Загальна виручка компанії за 2018 рік склала при цьому приблизно 21,4 млрд доларів, що є рекордом для неї за весь час існування. У четвертому кварталі 2018 року виручка піднялася до 7,2 млрд доларів.

Чистий прибуток за три останніх місяці 2018 року склав приблизно 139,4 млн доларів. У третьому кварталі даний показник знаходився на позначці 311,5 млн доларів.

Таким чином, як зазначає портал The Verge, це перший випадок в історії Tesla, коли за підсумками двох кварталів поспіль компанія фіксує прибуток. При цьому в опублікованій звітності автовиробник виступив з прогнозом, що кожен квартал 2019 року для нього буде прибутковим.

Tesla також заявила, що планує досягти обіцяних обсягів випуску електромобілів Model 3 в 500 тис. машин на рік між четвертим кварталом 2019 року і другим кварталом 2020-го. Раніше планувалося, що даний показник буде досягнутий вже в 2018 році, однак цього не сталося.

Як зазначає агентство Reuters, інвестори не були натхнені фінансовою звітністю Tesla. Аналітики прогнозували більш високі показники прибутку за четвертий квартал. Вартість акцій компанії на біржових торгах в середу впала майже на 3%.

Нагадаємо:

Раніше Tesla вирішила скоротити 7%, або приблизно 3,4 тисячі постійних працівників.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.