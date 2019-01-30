Велика міжнародна мережа відкриває заправки в Україні

Перші АЗК швейцарської міжнародної мережі Avia можуть з'явитися в Україні до кінця 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні постачальника світлих нафтопродуктів Wexler Group, передає "Інтерфакс-Україна".

Avia Association в особі польської Unimot підписала з Wexler Group меморандум про співпрацю в паливно-енергетичному комплексі України, яка буде направлена на видобуток і переробку нафти.

Крім того, планується, що в цьому році Avia почне спільне з Wexler Group виробництво моторного палива і паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомлялося, Unimot отримала дозвіл від швейцарської Avia International на використання бренду в Україні та заявила про плани щодо відкриття в країні в 2019 році перших АЗС. У Unimot повідомляли про надходження великої кількості заявок від українських підприємців-власників АЗС, зацікавлених у співпраці.

Раніше також повідомлялося про плани Wexler Group значно збільшити свою присутність на роздрібному ринку нафтопродуктів України.

Компанія Avia заснована в 1927 р після об'єднання кількох незалежних імпортерів нафти в Швейцарії. На поточний момент AVIA представлена ​​в Бельгії, Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Австрії, Чехії, Швейцарії, Польщі та в інших країнах.