Екс-чиновник каже, що в Міноборони знали про скандальний демонтаж будинку

Екс-директор державного підприємства "Укрвійськбуд" стверджує, що в міністерстві оборони погодили демонтаж довгобуду в Житомирі, який на думку аудиторів того ж Міноборони призвів до втрати 6,8 мільйонів гривень.

За тими фактами Військова прокуратура Дарницького гарнізону відкрила кримінальне провадження.

"Підприємство постійно інформувало Міністерство оборони України щодо дій спрямованих на завершення будівництва, а дії підприємства в свою чергу погоджувалися Міністерством оборони України, в т.ч. на робочих нарадах", - про це заявив екс-директор "Укрвійськбуду" Олексій Касперов у листі до "Економічної правди".

Нагадаємо проект "Марлін" опублікував аудиторський звіт Міноборони, в якому йшлося про те, як у липні 2017 року "Укрвійськбуд" найняв приватну фірму розібрати незавершену будівлю в Житомирі, яку планували звести для заселення військових. На зведення об`єкту витрачено 6,8 млн гривень.

Аудитори доводили, що тимчасово виконуючий обов`язки директора держпідприємства Олексій Касперов не забезпечив визначення ліквідаційної вартості об’єкту незавершеного будівництва. І не провів конкурс з продажу об’єкту незавершеного будівництва, з метою визначення найбільш вигідної пропозиції. Демонтаж був проведений з порушеннями чинного законодавства. Зокрема не було розроблено проекту розбирання будівлі. У подальшому розібрані будівельні матеріали були реалізовані за 30 тисяч гривень. Таким чином, на думку аудиторів, були допущені втрати підприємством на суму 6,8 мільйонів гривень.

У свою чергу Касперов стверджує, що він навпаки реанімував будівництво житла, в яке на початку двохтисячних років вклали гроші 25 ошуканих приватних інвесторів. На думку екс-директора втрати будуть повернуті в кінці 2019 року за рахунок можливого прибутку у вигляді долі квартир підприємства в об’єкті будівництва.