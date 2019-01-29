Всі розділи
Укр / Рус

Ryanair придбала австрійську авіакомпанію

Вівторок, 29 січня 2019, 16:20
 

Ірландський лоукостер Ryanair придбав 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion, заснованої чемпіоном "Формули 1" Нікі Лауда.

Про це повідомляє AP.

У Laudamotion повідомили, що ірландський перевізник придбав 100% акцій компанії у грудні минулого року.

Повідомляється, що Ryanair вперше придбав майже 25% компанії у березні минулого року, потім збільшив частку до 75%.

У Laudamotion повідомили, що тепер будуть розширювати свій флот і набирати додаткових пілотів, бортпровідників і інженерів.

Компанія планує відкрити нові маршрути зі своїх баз у Відні, Штутгарті, Дюссельдорфі та Пальмі.

Покупку австрійської авіакомпанії планувала Lufthansa, проте Єврокомісія вирішила, що це може негативно вплинути на конкуренцію на ринку.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ryanair

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ryanair відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини 25 січня 2019, 18:18
Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air, МАУ, Ryanair та інших авіакомпаній 23 січня 2019, 13:00
Влітку в Одесу почнуть літати Wizz Air і Ryanair - Омелян 7 січня 2019, 14:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті