Ryanair придбала австрійську авіакомпанію
Ірландський лоукостер Ryanair придбав 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion, заснованої чемпіоном "Формули 1" Нікі Лауда.
Про це повідомляє AP.
У Laudamotion повідомили, що ірландський перевізник придбав 100% акцій компанії у грудні минулого року.
Повідомляється, що Ryanair вперше придбав майже 25% компанії у березні минулого року, потім збільшив частку до 75%.
У Laudamotion повідомили, що тепер будуть розширювати свій флот і набирати додаткових пілотів, бортпровідників і інженерів.
Компанія планує відкрити нові маршрути зі своїх баз у Відні, Штутгарті, Дюссельдорфі та Пальмі.
Покупку австрійської авіакомпанії планувала Lufthansa, проте Єврокомісія вирішила, що це може негативно вплинути на конкуренцію на ринку.
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