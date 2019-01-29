Прибуток Укргазбанку за 2018 рік склав 766 млн грн

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Як повідомляє прес-служба банку, за результатами діяльності у 2018 році прибуток Укргазбанку сягнув 766 млн грн, що майже на 20% перевищує встановлений бюджетом та затверджений Наглядовою радою Банку запланований показник.

Активи Банку збільшилися майже на 20% у порівнянні з показником попереднього року. Кредитний портфель еко-проектів збільшився удвічі і сягнув 17,4 млрд грн.

Загалом, з початку співпраці Укргазбанку з IFC було реалізовано 145 масштабних проектів ВДЕ. Серед них: 107 сонячні електростанцій, 6 вітрових електростанції, 18 малих гідроелектростанції, 5 ТЕС на біомасі та 9 біогазових електростанцій.

Укргазбанк - лідер "зеленого" фінансування в Україні стосовно фінансової підтримки введення нових потужностей з 2017 року.

Кожний четвертий мегават отриманого "зеленого" тарифу в Україні профінансовано за допомогою Укргазбанку.

При цьому, Банк профінансував третину нових проектів з відновлюваних джерел енергії у 2017 році та 50% усіх нових потужностей з ВДЕ у 2018 році (відповідно до даних НКРЕ КП).

Нагадаємо, прибуток Укргазбанку за 2017 рік склав 624 млн грн.



Ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011