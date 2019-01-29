В Італії введуть базовий дохід і знизять пенсійний вік

Президент Італії Серджо Маттарелла підписав декрет-закон, що вводить в Італії так званий громадянський дохід, а також пропонує новий порядок виходу на пенсію.

Про це повідомляє газета "Соле 24 оре".

Громадянський дохід - виплати до 780 євро на місяць, які уряд Італії має намір надавати найбіднішим верствам населення. Для того щоб отримувати цей дохід, громадяни повинні як мінімум вісім годин на тиждень приділяти громадським роботам, надавати свідчення того, що вони шукають роботу, а також прийняти одну з трьох перших пропозицій по роботі.

Також нормативний акт містить у собі так звану "квоту 100". Ця реформа дозволить громадянам Італії виходити на пенсію в 62 роки за наявності 38 років трудового стажу. Наразі більшість мешканців Італії можуть вийти на пенсію лише у віці 67 років.

При цьому італійці, як і раніше, зможуть виходити на пенсію незалежно від віку, якщо їх трудовий стаж становив 42 роки і 10 місяців для чоловіків і 41 рік і 10 місяців для жінок.

Для приватного сектора зміни вступлять в силу в квітні цього року, для держслужбовців - в серпні.

Декрет-закон - в Італії нормативний акт, який в екстрених випадках може прийняти уряд, для його вступу в силу потрібен підпис президента і публікація в Офіційній газеті Італійської Республіки. Такі нормативні акти нерідко носять тимчасовий характер, так як вони втрачають силу, якщо італійський парламент не перетворює його в закон протягом 60 днів з моменту публікації.

Очікується, що цей нормативний акт парламент схвалить.

Інтерфакс-Україна