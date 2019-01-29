ЦБ ЄС: високий держборг — це втрата суверенітету

Країна втрачає суверенітет, якщо її державний борг занадто високий.

Про це заявив у понеділок голова Європейського центрального банку Маріо Драгі, пише ANSA.

Він сказав, що втрата суверенітету стається тому, що за занадто великого державного боргу "все вирішують ринки". У таких випадках, за його словами, "кожне політичне рішення мають ретельно перевіряти ринки, тобто особи, які не голосують і перебувають поза процесом демократичного контролю".

Драгі сказав, що "борг створюється політичними рішеннями урядів", а "суверенітет втрачається через помилкову політику".

Єврокомісія у грудні вирішила не розпочинати дисциплінарну процедуру проти Італії через її дефіцит бюджету і держборг після того, як популістський уряд країни пообіцяв скоротити деякі заплановані видатки. Комісія закрила очі на те, що Рим не знизив структурний дефіцит цього року. Правила ЄС вимагають, щоб країни з високим рівнем боргу скорочували свої навантаження щороку.

Наразі борг Італії становить 133% ВВП - це найбільший показник серед країн єврозони після Греції. Водночас Банк Італії повідомив, що країна, ймовірно, впала в рецесію в 2018 році і буде мати повільніше, ніж прогнозувалося, економічне зростання в цьому і наступному роках. Уповільнення темпів ускладнює для Італії збереження обіцянки перед ЄС щодо скорочення дефіциту бюджету.

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Європейська правда