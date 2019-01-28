За рік українці витратили на ліки 84,5 мільярда

Аптечні продажі в Україні за підсумками 2018 року в грошовому вираженні зросли на 23,4% в порівнянні з 2017 роком - до 84,574 млрд грн.

Про це повідомили в компанії "Бізнес Кредит", передає "Інтерфакс-Україна".

У натуральному вираженні продажі за вказаний період скоротилися на 0,84% в порівнянні з 2017 роком - до 1,52 млрд упаковок, при цьому середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками 2017 року збільшилася на 24,45% - до 55,64 грн. за одиницю товару.

Разом із тим, за даними компанії, роздрібні продажі лікарських засобів в 2018 році в грошовому вираженні зросли на 25,29% - до 69,611 млрд грн, в натуральному - на 4,83%, до 1,002 млрд упаковок. Середньозважена ціна лікарських засобів за підсумками 2018 року зросла на 19,52% - до 69,45 грн за одиницю товару.

Як повідомлялося, за підсумками дев'яти місяців 2018 року аптечні продажі в Україні збільшилися на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 61,788 млрд грн, в натуральному вираженні продажі зросли всього на 1% - до 1,124 млн упаковок, при цьому середньозважена ціна збільшилася на 28% - до 55 грн за од. товару.

Роздрібні продажі лікарських засобів за січень-вересень-2018 в грошовому вираженні зросли на 32% - до 50,805 млрд грн, в натуральному - на 10%, до 754,352 млн упаковок. Середньозважена ціна лікарських засобів за підсумками дев'яти місяців 2018 року склала 67,4 грн за од. товару.

За підсумками 2017 року аптечні продажі всіх категорій товарів в грошовому вираженні зросли на 19% в порівнянні з 2016 роком - до 68,271 млрд грн, в натуральному - на 12%, до 1,513 млрд упаковок.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року до аптечних закладів можна повертати лікарські засоби.