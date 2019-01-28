Суд відмовився розблокувати процес великої приватизації

Апеляційний суд відмовив Фонду держмайна України в задоволенні апеляційної скарги щодо судових розглядів, які заблокували роботу обраних на конкурсі радників із приватизації п'яти державних компаній.

Про це повідомив в.о. голови ФДМ Віталій Трубаров у Facebook.

"Шостий апеляційний адміністративний суд, який своїм рішенням міг розблокувати процес затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на 5 підприємств великої приватизації, відмовив Фонду державного майна в задоволенні апеляційної скарги", - написав Трубаров.

Він зазначив, що апеляційну скаргу компанії Pericles Global Advisory, яка перемогла в конкурсі на інвестиційного радника Одеського припортового заводу, суд взагалі залишив без розгляду.

"Дивина - дві компанії подали нікчемний позов, з надуманими звинуваченнями, судові засідання пропускають або заявляють відводи суддям, і вже вдруге суд їх підтримує. Фонд неодмінно подасть касацію, але це додаткові втрати часу, це підприємства, які простоюють і здешевлюються, це працівники, які не отримують зарплати. Це точно не на користь держави, але це відбувається", - наголосив Трубаров.

Зазначимо, раніше перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов заявив, що попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній.