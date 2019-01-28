Укрзалізниця пустить 7 додаткових потягів у березні

Укрзалізниця призначила 7 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня.

Про це повідомляє прес-служба товариства.

Так, потяги № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро, №163/164 Харків – Київ та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди и назад 8 і 10 березня.

Додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ курсуватиме з Миколаєва 6 та 10 березня, а з Києва 7 та 11 березня. Поїзд № 281/282 Дніпро – Київ відправлятиметься з Дніпра 6 березня, а з Києва 11 березня.

"Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі", - повідомили у прес-службі.